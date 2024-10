Jennifer Lopez ob razhodu z Benom Affleckom: "Počutim se osamljeno in obupano" Svet 24 Pevka in igralka Jennifer Lopez je ta teden prvič javno spregovorila o svojem propadlem zakonu z igralcem Benom Affleckom. Razkrila je svoja čustva, ki jo spremljajo od razhoda, ter opisala svoje zlomljeno srce kot žalostno in prestrašeno.



Več na Svet24.si

Sorodno