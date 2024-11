Po strašni nesreči na železniški postaji v srbskem Novem Sadu, v kateri je po zadnjih informacijah umrlo osem ljudi, se pojavljajo ugibanja in obtožbe, kdo je zanjo kriv. Postajo so pred kratkim prenovili, a zrušeni nadstrešek po navedbah železnic ni bil del prenove. Občani pravijo, da so na nadstrešku in stenah okoli njega prejšnji teden opazili razpoke, a se pristojni na njihova opozorila niso ...