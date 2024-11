V Novem Sadu so se tisoči spominjali žrtev nesreče in zahtevali odgovornost pristojnih Primorske novice V Novem Sadu se je v soboto zvečer več tisoč ljudi zbralo v bližini zrušenja betonskega nadstreška na železniški postaji in se s prižiganjem sveč poklonilo 14 smrtnim žrtvam petkove nesreče. Številni so ob izražanju jeze in nejevere zahtevali odgovornost pristojnih.

Sorodno