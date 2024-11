(VIDEO) Na vlaku v Parizu brutalen spopad migrantov, enemu sekira odrezala roko Demokracija Piše: Moja Dolenjska Na železniški postaji v kraju Ozoir-la-Ferriere na obrobju francoske prestolnice je prišlo do množičnega pretepa večjega števila migrantov. Ranjeni so bili štirje ljudje, od tega dva huje, je sporočila francoska policija. Ali je bil ranjen tudi kdo od nemigrantov, za zdaj ni znano. Eni od huje ranjenih oseb so med pretepom s sekiro odsekali roko, druga pa je utrpela hud uda ...

