Zakaj so srbski mediji cenzurirani o tragediji v Novem Sadu ter čemu se brišejo dokazi? »Ne gre za nesrečo. To je umor.« Svet 24 Srbski mediji o podrobnostih molčijo, obtožbe pa so vse glasnejše. Prve izjave niso bile resnične, na nadstrešku so se dela izvajala, pooblaščeno je bilo kitajsko podjetje.



