Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v komentiral prve spopade ukrajinskih in severnokorejskih vojakov. Umerov potrdil prvi spopad ukrajinskih in severnokorejskih sil Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je v intervjuju za južnokorejsko televizijo potrdil prvi spopad s severnokorejskimi vojaki. Zelenski se je v večernem nagovoru zahvalil vsem po svetu, ki so se odzvali na prihod severno ...