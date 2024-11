Šok za Rusijo: severnokorejska vojska ne pomaga, Ukrajinci zajeli več sto ruskih vojakov v Kursku Demokracija Piše: C. R. Ukrajinske sile so od avgustovskega vdora v rusko obmejno regijo Kursk zajele več kot 700 ruskih vojakov, so danes sporočili iz Kijeva. Medtem ruske sile poročajo o novih ozemeljskih premikih na vzhodu Ukrajine. Po lastnih navedbah so zasedle dve vasi južno od mesta Kurahove, kamor zdaj usmerjajo ofenzivo v regiji Doneck. Ukrajinske sile so od nepričakovanega vdora v rusko obmejno

