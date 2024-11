Piše: STA

Zgornji dom ruskega parlamenta je danes soglasno ratificiral zakon o obrambnem sodelovanju s Severno Korejo, potem ko ga so ga oktobra potrdili v dumi na podlagi junija sklenjenega sporazuma med Moskvo in Pjongjangom. Zakon so potrdili v času, ko so se ukrajinski vojaki po navedbah Kijeva na ruskem ozemlju spopadli s severnokorejskimi.