Iz Ukrajine poročajo o prvih spopadih s severnokorejskimi vojaki v Kursku; Zelenski: Novo poglavje nestabilnosti v svetu Demokracija Piše: C. R. Ukrajinski vojaki so se v ruski obmejni regiji Kursk prvič spopadli s severnokorejskimi, je v torek razkril ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da prvi spopadi s Severno Korejo odpirajo novo poglavje nestabilnosti v svetu. Umerov je v pogovoru za južnokorejsko radiotelevizijo KBS povedal, da so ukrajinske sile v ruski obm

