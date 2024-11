Ši čestital Trumpu za zmago in ga v času napetih odnosov pozval k sodelovanju N1 Kitajski predsednik Ši Džinping je Donaldu Trumpu čestital za zmago na torkovih ameriških predsedniških volitvah in ga v času napetih odnosov med državama pozval k sodelovanju. Po njegovih besedah je zgodovina pokazala, da Washington in Peking s sodelovanjem pridobita ter s konfrontacijo izgubita, je po poročanju kitajskih medijev povedal Ši. Trumpu je za zmago čestital tudi bivši predsednik ZDA ...

