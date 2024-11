Kako so sploh volili ameriški volivci Demokracija Piše: L. K. Predsednik Donald Trump je dosegel drugo zmago na predsedniških volitvah 2024 in se z zgodovinskim uspehom vrnil v Belo hišo. V treh zaporednih volitvah s Trumpom na volilnem lističu se je politika v ZDA spremenila, piše CNN. Spremenila se je izbira Američanov. Rezultati CNN-ovih javnomnenjskih raziskav po volitvah v letih 2016, 2020 in 2024 razkrivajo, kako so gospodarske teme ovi ...

Sorodno