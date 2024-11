Pravica do odklopa: tik pred uveljavitvijo pomisleki na strani delodajalcev 24ur.com S soboto bo po enoletnem prehodnem obdobju v veljavi pravica do odklopa, delodajalci morajo do tedaj sprejeti ustrezne ukrepe. Namen pravice je, da se družbeno znova dogovorimo, da imamo po določeni uri čas zase, za družino in prijatelje, je ob tej priložnosti dejal resorni minister Luka Mesec. Na obrtni zbornici pa trdijo, da je to le še eno birokratsko breme za delodajalce.

