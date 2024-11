Mesec: Pravica do odklopa pomeni, da imamo čas zase, za družino in za prijatelje RTV Slovenija Namen pravice do odklopa je, da se družbeno znova dogovorimo, da imamo po določeni uri čas zase, za družino in prijatelje, je ob izteku prehodnega obdobja dejal resorni minister Luka Mesec.

