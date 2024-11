Delavcem pravica do odklopa, sindikalnim zaupnikom dodatna zaščita RTV Slovenija Skladno z lani sprejeti novelo zakona o delovnih razmerjih se je izteklo enoletno prehodno obdobje, v katerem so morali delodajalci sprejeti ukrepe, ki zaposlenim zagotavljajo pravico do odklopa. Za sindikalne zaupnike pa velja dodatna zaščita.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Eva Irgl

Robert Hrgota