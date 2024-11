Prevlada Avstrijcev v prvi seriji, Lanišek 12., Zajc pa 18. 24ur.com Avstrijski smučarski skakalci so v prvi seriji druge posamične tekme sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Lillehammerju uprizorili državno prvenstvo. Na vrhu je Stefan Kraft (141,4 točke) pred Janom Hörlom (140,8) in Danielom Tschofenigom (139,9). V finale sta se med trideseterico uvrstila le dva Slovenca, Anže Lanišek in Timi Zajc.

