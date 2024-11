Dr. Gabriel Kavčič: Sprašujem se, ali se bomo kdaj zbudili in videli, kam vse to pelje? Radio Ognjišče Potem ko je ustavno sodišče odločilo, da so omejitve pravice do umetne oploditve neustavne, se vrstijo odzivi. Koalicija napoveduje, da bo v najkrajšem možnem času pripravila zakon, ki bo samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah omogočil dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Opozicija medtem opozarja, da je ustavno sodišče zanemarilo največjo korist otroka...

