Na severu Sirije ubitih več kot 140 sirskih vojakov in upornikov RTV Slovenija V severni sirski pokrajini Alep, kjer so oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam in zavezniške skupine zasedle najmanj 10 območij, ki so bila pod nadzorom sirske vojske, je bilo ubitih 141 sirskih vojakov in upornikov.

Sorodno