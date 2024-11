Islamisti naj bi prevzeli nadzor nad večjim delom Alepa 24ur.com Po sprožitvi obsežne ofenzive proti vladnim silam so borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki prevzeli nadzor nad večjim delom mesta Alep, vključno z vladnimi stavbami in zapori, poroča Sirski observatorij za človekove pravice. Napredovanje upornikov v mestu je potrdila tudi sirska vojska.

Sorodno













Omenjeni Sirija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Žan Košir

Anže Kopitar

Rok Marguč