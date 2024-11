Po sprožitvi obsežne ofenzive proti vladnim silam so borci islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam in njihovi zavezniki prevzeli nadzor nad večjim delom mesta Alep, vključno z vladnimi stavbami in zapori, danes poroča Sirski observatorij za človekove pravice. Napredovanje upornikov v mestu je potrdila tudi sirska vojska.



