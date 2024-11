Uporniki zasedli Alep, Rusija in Iran zaskrbljena zurnal24.si Rusija in Iran, zaveznika sirskega režima, sta izrazila zaskrbljenost zaradi stopnjevanja konflikta v Siriji, kjer so islamisti v obsežni ofenzivi danes prevzeli nadzor nad Alepom, tudi tamkajšnjim letališčem, sirska vojska pa je priznala umik.

Sorodno