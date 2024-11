Mrzla Ruka, drugi poizkus: obeta se zgoščen program Sportal Organizatorji svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki so morali zaradi premočnega vetra odpovedati in prestaviti petkov program s treningom in kvalifikacijami. Uradni trening je predviden ob 13.30, kvalifikacije ob 15.30, tekma pa ob 17. uri. Vremenska vetrovna napoved je za danes bolj ugodna, bo pa mrzlo, okoli -10 stopinj Celzija. Skozi sito kvalifikacij se bo poskušalo prebiti pet Slovencev.

