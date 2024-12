Maribor do točke na Bonifiki, danes na delu Celje in Olimpija Sportal Bravo je v uvodnem dejanju 17. kroga v petek v gosteh s 3:2 ugnal Domžale, Koper in Maribor sta se v sobotnem derbiju razšla brez zmagovalca (1:1). Primorje pa je po zmagi nad Muro (1:0) napredovalo na šesto mesto. Danes se bosta predstavila slovenska udeleženca v konferenčni ligi. Prvak Celje bo gostoval pri zadnjeuvrščeni Nafti, vodilna Olimpija pa bo pričakala Radomlje. Zmaji si lahko že danes zagotovijo jesenski naslov.

