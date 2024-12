Scenariji količine snega še zelo negotovi, za alpski svet skopi 24ur.com Začelo se bo z dežjem, končalo s snegom. Glavnina vremenskega dogajanja, vključujoč veter in padavine, se bo odvijala med nedeljskim in ponedeljkovim jutrom. V pasu med Postojno in Kočevjem bi po trenutnih napovedih lahko zapadlo do 20 cm snega, drugje do največ 10 cm. Zaradi močne burje bo na Primorskem gorel oranžen alarm.

