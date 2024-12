Slovenijo bodo popoldne zajele snežne padavine, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Na območju Notranjske in Kočevskega bi lahko do jutri zjutraj zapadlo do 20 centimetrov, drugje do 10 centimetrov snega. Na Primorskem bo pihala močna burja, sunki vetra bodo lahko presegali 100 kilometrov na uro, zato je agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Kakšno vreme bomo imeli v začetku priho ...