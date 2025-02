“Uspelo nam je ohraniti Slovenijo kot otok stabilnosti in svobode, ki nam ga zavida cela Evropa” PORTAL PLUS Po tisočih dneh vladanja je precej utrujeni predsednik vlade Robert Golob s kavča nagovoril državljane in spet povedal, da nam vsi zavidajo. No tokrat je bil sicer bolj skromen, ker je omenil, da nam zavida samo “cela Evropa”, pred nekaj dnevi nam je namreč ves svet. Po zadnji raziskave Mediane sicer Golobov otok svobode podpira […]

