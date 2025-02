Na vložitev predlogov o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič in interpelacije vlade Roberta Goloba, ki ju je vložila največja opozicijska stranka SDS, se je odzvala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Dejala je, da ima Sukič njeno polno podporo in zaupanje, dejanja stranke SDS pa je označila kot manipulacije in preusmerjanje pozornosti "od lastnih malopridnosti" ...