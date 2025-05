Rob Pelinka po hitrem izpadu iz končnice napoveduje okrepitev pod košem Sportal Potem ko so košarkarji Los Angeles Lakers nepričakovano izpadli že v prvem krogu končnice v ligi NBA, se v moštvu Luke Dončića in LeBrona Jamesa obetajo spremembe. Rob Pelinka, generalni direktor in vodja košarkarskih operacij v klubu, napoveduje okrepitev na položaju centra.

Sorodno