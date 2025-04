Varovanke Žige Kosa do 17. naslova odbojkarskih prvakinj 24ur.com Odbojkarice OTP banke Branika so na odločilni peti tekmi v Kamniku s 3:0 (-23, -23, -15) premagale Calcit Volley in se veselile naslova državnih prvakinj. To jim je uspelo že 17. v zgodovini in prvič po sezoni 2018/19, potem ko so zadnjih pet naslovov osvojile prav Kamničanke.

Sorodno











Omenjeni Maribor

OTP Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Marta Kos

Slaviša Stojanovič

Janez Janša