Do sladkih 17 s staro modrostjo: šampion je tisti, ki se pobere po porazu RTV Slovenija Po finalni seriji, polni preobratov, so odbojkarice OTP banke Branik po šestih letih spet državne prvakinje. "Odlično smo vstopili v tekmo, to je bil ključ," je povedal trener Žiga Kos. Na drugi strani Bruno Najdič končuje dveletno epizodo v Kamniku.

