Uspeh Mariborčank spremljala tudi srbska tenisačica Olga Danilović 24ur.com Odbojkarice mariborskega Branika so v boju za državni naslov na odločilni peti tekmi v Kamniku s 3:0 odpravile Calcit Volley. To jim je uspelo prvič po šestih letih, njihov uspeh pa je spremljala tudi srbska tenisačica Olga Danilović, partnerka Jana Oblaka in sestra Sonje Danilović, ki je blestela na zadnji tekmi.

Sorodno



















Omenjeni Jan Oblak

Maribor

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Janković

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša