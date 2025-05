Konec upanja tudi za Vlatka Čančarja Sportal Sedem od osmih dvobojev prvega kroga končnice košarkarske lige NBA je odločenih. V noči na petek je v drugi krog končnice v ligi NBA napredovalo moštvo New York Knicks, ki je s 116:113 premagalo Denver, in Los Angeles Clippers, ki so bili s 111:105 boljši od Denver Nuggets s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem. V noči na soboto se bodo za preboj v nadaljevanje tekmovanja borili košarkarji ...

Sorodno























































Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Klemen Slakonja

Janez Janša

Anže Kopitar

Franc Breznik