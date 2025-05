Avstrijske kraje tik ob meji s Slovenijo so popoldne zajele močnejše nevihte z debelo točo. Del neviht je oplazil tudi Prekmurje, a so jo tam k sreči odnesli le z nekaj sodre. Plohe in nevihte se bodo po napovedih vremenoslovcev zvečer in ponoči od severa razširile po vsej državi.