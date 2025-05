Danes še sončno in do 29 stopinj Celzija, jutri že prve plohe in nevihte Dnevnik Danes bo še povečini sončno. V nedeljo bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno. Pozno popoldne bodo na severu nastale prve plohe ali nevihte.

Sorodno









































Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Edo Terglav

Janez Janša

Nik Simšič

Asta Vrečko