Zvečer in ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo Primorske novice Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije. Popoldne se bodo vzdolž meje z Avstrijo začele pojavljati prve plohe ali nevihte. Zvečer in ponoči bodo zajele vso Slovenijo, napoveduje Arso.

Sorodno





























































































Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tim Gajser

Kaja Juvan

Primož Roglič