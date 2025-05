Še bo deževalo, to so napovedi Lokalec.si Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami, pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodnik, drugod južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20, ob morju do 22 ˚C. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v zahodnih in deloma osred ...

