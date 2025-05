Andrej Hoivik: Referendum bo jasen odgovor ljudstva na privilegije in zavajanja ministrice Aste Vrečko Demokracija Piše: C. R. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je danes sklicala izredno novinarsko konferenco, na kateri je poslanec Andrej Hoivik razgalil številne manipulacije in laži, ki jih je na predhodni novinarski konferenci izrekla ministrica za kulturo in koordinatorica stranke Levica, dr. Asta Vrečko, v zvezi z Zakonom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. ...

