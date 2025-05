Pred nedeljskim referendumom začetek predčasnega glasovanja SiOL.net Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo v omenjenih dneh predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro.

Sorodno





























































































































Omenjeni pokojnine

referendum Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Drago Jančar

Luka Dončić

Robert Golob

Primož Roglič