Coca-Cola se je zavezala, da bo prekinila s to sporno prakso pri plastenkah Svet 24 Ameriški proizvajalec pijač Coca-Cola se je zavezal spremeniti nekatere svoje prakse označevanja embalaže, so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Potrošniške organizacije so se Evropski komisiji namreč pritožile, da družba zavaja glede stopnje recikliranja svojih plastenk. Upajo, da bodo podobne zaveze sprejela tudi druga podjetja.

