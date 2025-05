Redarsko vozilo tarča napada, jeza zaradi nadzora in sankcij pri parkiranju Svet 24 Občina Ankaran se spopada s pogostim nezakonitim parkiranjem na pločnikih in nasilnim odzivom posameznikov na ukrepanje redarjev. Kljub brezplačnim javnim parkiriščem so redarji deležni kritik, verbalnih napadov in celo vandalizma, zaradi česar je župan Gregor Strmčnik pozval k spoštovanju zakonov in javnemu redu.

