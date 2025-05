80 let po zmagi: Ali še razumemo sporočilo zgodovine? Vlada RS Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in ob dnevu Evrope Urad vlade za komuniciranje v novi epizodi GOVSI podkasta gosti dr. Aleša Gabriča, uglednega zgodovinarja in predsednika Slovenske matice. Z voditeljem Zoranom Potičem razmišljata o pomenu 9. maja nekoč in danes – kot dnevu zmage, dnevu osvoboditve in dnevu povezovanja Evrope.

