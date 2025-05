SŠOF poziva državo, naj odkupi celotne Križanke ter tako zavaruje kulturno dediščino in šolo RTV Slovenija Na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo so zaskrbljeni zaradi možnosti, da bi ljubljanska občina odkupila državni delež Križank, v katerih šola deluje 80 let. Državo pozivajo, da celotne Križanke odkupi ter tako zavaruje kulturno dediščino in šolo.

