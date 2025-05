Deset let trajajoča kalvarija Srednje šole za oblikovanje in fotografijo (SŠOF), ki ima prostore v ljubljanskih Križankah, je v sredo, 7. maja, doživela svetel trenutek, ko so se novinarske konference v njeno podporo, ki je bila kot krik žejnega v puščavi, udeležili nekateri priznani umetniki in umetnice, nekoč dijaki in dijakinje te šole, ter pojasnili, zakaj mora ta ostati v Križankah vsaj še n ...