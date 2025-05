Janković: Križank ne bomo prodali brez dogovora Svet 24 Ljubljanski župan Zoran Janković je danes ponovil, da Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ne bodo na silo izselili iz Križank. Dodal je, da imajo odkup državnega dela Križank v proračunih že pet let in da ga le podaljšujejo. Se pa po njegovih besedah z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje pogovarjajo o skupni obnovi Križank.

