Če so Križanke tako poceni, naj jih kupi država Dnevnik Sedanji in nekdanji dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana so se angažirali ter oblikovali civilno iniciativo Varuhi Plečnikovega izročila v podporo šoli in njeni zgodovinski lokaciji na območju Križank. Občina ima že več let

Sorodno