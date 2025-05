“Sramota. Ponižanje za vse žrtve zločinske komunistične vojske in vse, ki so trpeli pod slovenskimi komunisti. Ponosnim naslednikom morilcev državno odlikovanje, žrtvam polivinilaste vreče in podzemna – očem zakrita deponija”, se glasi le eden od kritičnih komentarjev, ki so se na družabnih omrežjih usuli potem, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da bo zlati red za zaslug ...