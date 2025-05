Po obisku Fica v Moskvi in srečanju s Putinom na Slovaškem protesti Dnevnik V Bratislavi in drugih mestih na Slovaškem je v petek zvečer več tisoč ljudi protestiralo proti slovaškemu premierju Robertu Ficu, ki se je kot edini voditelj iz Evropske unije v petek v Moskvi udeležil parade ob dnevu zmage in se srečal z ruskim

Sorodno