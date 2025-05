Indija in Pakistan spoštujeta dogovor o prekinitvi ognja, razmere so se umirile RTV Slovenija Potem ko sta Indija in Pakistan v soboto drug drugega obtožila kršitve dogovora o prekinitvi ognja, je videti, da premirje za zdaj drži, saj ni poročil o novih kršitvah. Predsednik ZDA je državama ob tem ponudil dodatno pomoč pri reševanju krize.

