Tako Američani kot Kitajci trdijo, da so v trgovinskih pogajanjih dosegli velik napredek RTV Slovenija Ameriški predstavniki so bili po koncu trgovinskih pogajanj s Kitajsko optimistični, predsednik Donald Trump je dejal, da so dosegli "velik napredek". Da so bili pogovori konstruktivni in da je bil dosežen napredek, je nato potrdila tudi kitajska stran.

