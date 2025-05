Predstavniki ZDA in Kitajske prvič za skupno mizo. Bo Trump carine s 145 odstotkov znižal na 80? RTV Slovenija V Ženevi so potekali prvi trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump z uvedbo uvoznih carin zatresel svetovno trgovino. Predstavniki obeh držav izjav niso dajali, pogajanja se bodo nadaljevala v nedeljo.

