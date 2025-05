Ob jutrišnjem (četrtkovem) poslabšanju vremena sta Arso in civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo. Arso od 7. ure do polnoči opozarja tudi jugozahod države pred nevihtami in močnejšimi krajevnimi nalivi, od 10. do 23. ure pa tudi pred okrepljenim vetrom. Civilna zaščita iz FJK pa za jutri od 6. ure do polnoči celotno deželo razen Tržaške opozarja pred plohami in nevihtami, ki se bodo čez ...